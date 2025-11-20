Saiz dice que "duele ver comportamientos para nada imaginables" en el 'caso Cerdán'

La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, ha asegurado este jueves, en relación al caso de presunta corrupción que afecta al exsecretario de Organización del PSOE Santos Cerdán, que le "duele ver comportamientos que para nada eran imaginables" y que se circunscriben a "actuaciones muy concretas de personas muy concretas". También ha defendido la "tolerancia cero contra la corrupción, venga de quien venga", y ha subrayado que "es el momento de que la Justicia actúe con total contundencia".