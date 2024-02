Saiz señala que Andalucía y Canarias "no están solas" ante menores migrantes

La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, ha asegurado este lunes, sobre el llamamiento de la Comunidad de Canarias para el reparto en el acogimiento de menores migrantes no acompañados, que "Canarias y Andalucía no están solas" tras sostener que "el gobierno de España acompaña a las comunidades autónomas". En una atención a medios en Sevilla, Saiz ha planteado que el Gobierno trabaja en "modificaciones legislativas" para propiciar "esa solidaridad de todas las comunidades autónomas en la atención a los menores no acompañados".

