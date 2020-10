En la nueva sesión de juicio oral en el que se juzga a María Jesús M.C., 'Maje', y su examante, Salvador R.L., acusados de matar al marido de ella, Antonio Navarro, en agosto de 2017, Salvador ha incriminado en su declaración a Maje en este crimen: "Ella me pidió que lo matara (...) Me dijo que no fallara".