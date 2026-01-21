San Juan de Puerto Rico refuerza en Fitur su posicionamiento en el mercado español

Mostrar la historia, cultura y gastronomía de San Juan de Puerto Rico y reforzar su posicionamiento ante el mercado español. Este es el objetivo de la ciudad caribeña con su participación en Fitur. Durante la feria, se han presentado las cifras del sector turístico en San Juan, que en 2025 registró más de 13,6 millones de llegadas por vía aérea y 1,6 millones de pasajeros de cruceros.Los datos sitúan a España como uno de los mercados internacionales con más crecimiento en la capital puertorriqueña. Un fenómeno impulsado por la conectividad aérea directa MadridSan Juan, que ya supera los 200.000 pasajeros anuales.Durante el acto en el stand de San Juan, el alcalde ha estado acompañado por el artista Jowell, del dúo Jowell&Randy. Una visita que ha destacado el valor de la música urbana como parte de la oferta turística de la ciudad.Desde su espacio en Fitur, la capital puertorriqueña mostrará a los visitantes la cultura, patrimonio y gastronomía que componen la experiencia turística de San Juan.