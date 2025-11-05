Publicado 05/11/2025 12:58:04 +01:00CET

Sánchez Acera dice que el pantallazo el pacto del novio de Ayuso no le vino de Fiscalía

La ex secretaria de política institucional del PSOE de Madrid Pilar Sánchez Acera ha asegurado que "nunca" recibió el correo que la defensa de Alberto González Amador --pareja de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso-- envió el 2 de febrero de 2024 a la Fiscalía ofreciéndose a reconocer dos delitos fiscales a cambio de un pacto. Y ha explicado que el pantallazo que envió con datos similares al entonces líder de los socialistas madrileños, Juan Lobato, le llegó de un medio de comunicación y no de la Fiscalía General del Estado.(Fuente: Tribunal Supremo)

