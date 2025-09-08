Sánchez anuncia nueve medidas contra Israel y Netanyahu adopta sanciones contra Díaz y Rego

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado este lunes un paquete de nueve medidas para "detener el genocidio en Gaza, para perseguir a sus ejecutores y para apoyar a la población palestina", entre las que destaca la aprobación de un decreto ley para formalizar el embargo de armas a Israel y la prohibición de entrada en España a quienes participen directamente en el genocidio. Por su parte, el Gobierno de Benjamin Netanyahu ha respondido de forma inmediata al paquete de medidas para frenar el "genocidio" en Gaza anunciado por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, denunciando que es un intento por "distraer la atención" de los escándalos de corrupción y anunciando sanciones contra la vicepresidenta tercera, Yolanda Díaz, y contra la ministra de Juventud, Sira Rego.(Fuente: PM Israel/Moncloa/Defensa/M. Exteriores Israel)