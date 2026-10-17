Sánchez a Begoña: "Que lo escuchen alto y claro, te quiero"

Madrid, 17 de octubre de 2026. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha llegado al mitin que el PSOE celebra este sábado en Fuenlabrada (Madrid) acompañado de su mujer, Begoña Gómez, que se sentará en el banquillo por presuntos delitos de malversación y tráfico de influencias. Cuando ha subido a la tribuna a pronunciar su discurso, le ha dedicado unas palabras de agradecimiento: "Quería darte las gracias por ser mi esposa, por ser la madre de mis hijas y por ser mi mujer", ha trasladado desatando los aplausos de los 3.000 militantes y simpatizantes presentes. (Fuente: PSOE)