El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha reivindicado este jueves la "política útil" tras el 'no' de PP, Vox y Junts al decreto 'ómnibus'. "Un proyecto político no es votar no a todo, sobre todo cuando implica poner en riesgo las pensiones o las ayudas por la DANA. ¿De verdad creen que sus votantes les votaron para eso?", ha señalado. (Fuente: La Moncloa)