Sánchez defiende una "respuesta multilareral" para regular la IA

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha defendido una "gobernanza global" y una "respuesta multilateral" para regular la Inteligencia Artificial (IA) puesto que, a su juicio, la tecnología "es imparable pero no puede ser ingobernable". Así lo ha expresado durante su participación en el lanzamiento del 'Diálogo mundial sobre gobernanza de la Inteligencia Artificial', organizada en Nueva York en el marco de la Semana de Alto Nivel de Naciones Unidas. Es la primera vez que esta última reúne a gobiernos, científicos, comunidad tecnológica, sector privado y la sociedad civil en un foro inclusivo para abordar colectivamente la gobernanza de la IA.(Fuente: La Moncloa)