El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, considera que el caso que ha provocado la dimisión de su 'número tres', Santos Cerdán, es la "anécdota", pero no la "categoría", y ha subrayado que "la izquierda no roba" y que el conocido como 'caso Koldo' no es la trama Gürtel del PSOE.(Fuente: Congreso)