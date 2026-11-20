Madrid, 20 de noviembre de 2026. El presidente del Gobierno y candidato a la reelección, Pedro Sánchez, ha cerrado el 'cara a cara' llamando a participar en las elecciones del próximo 29 de noviembre votando "con el alma". Mientras que el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, se ha despedido del debate presumiendo de su perfil gestor y de saber gobernar. Así lo han hecho tras el quinto bloque del 'cara a cara' centrado en la migración y en la poítica exterior, en el que Sánchez ha tachado de "enorme error" los centros de deportación fuera de la UE. (Fuente: Academia de la Televisión/Europa Press/ACFIPRESS)