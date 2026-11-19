Madrid, 19 de noviembre de 2026. El jefe del Ejecutivo y candidato del PSOE a la reelección, Pedro Sánchez, ha presumido de gestión económica en el inicio del segundo bloque sobre economía y fiscalidad en el 'cara a cara' de este jueves. El líder del PP y candidato del PP a la Presidencia, Alberto Núñez Feijóo, ha sacado a al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero para desbaratar el plan económico del Gobierno y ha usado los fondos europeos para contraatacar. (Fuente: Academia de Televisión/Moncloa/EBS/EP/Zapatero)