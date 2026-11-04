Sánchez insta a los estados iberoamericanos a alcanzar un acuerdo para regular la IA

Madrid, 4 de noviembre de 2026. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha puesto de manifiesto la importancia de llegar a un acuerdo para regular la Inteligencia Artificial (IA) en un espacio multilateral como la Cumbre Iberoamericana que arranca este mismo miércoles en Madrid. En este acto, presidido por el Rey Felipe VI en la plaza de toros de Las Ventas, Sánchez ha subrayado la necesidad de que "países medianos" como los presentes articulen acuerdos respecto al impacto de la IA en los procesos productivos, las cadena de suministro, los recursos y también en el mercado laboral. (Fuente: La Moncloa)