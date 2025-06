Sánchez invita personas LGTBI que no pueden "alzar voz en sus países": "España es vuestra casa"

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha invitado a España a los que "no pueden alzar la voz en sus países", como Hungría, para reivindicar los derechos LGTBI+. "España no es Hungría, y permítame la simplificación porque evidentemente la sociedad húngara merece todo nuestro respeto. España no es Hungría, pero las calles de Madrid sí serán las de Budapest, porque este Orgullo reivindicamos todo lo que nos queda por conquistar aquí, pero también lo que hacemos por todos aquellos que no pueden alzar la voz en sus países. A todos ellos les digo, España es vuestra casa", ha señalado Sánchez en el acto por el XX Aniversario del Matrimonio Igualitario, celebrado el Museo del Traje, en Madrid.(Fuente: La Moncloa)