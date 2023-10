Sánchez menciona la amnistía por primera vez, pero no aclara si habrá reunión con Puigdemont

El presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, se ha referido por primera vez de forma explícita a una posible "amnistía" a los implicados en el procés al tiempo que se ha desmarcado de la propuesta realizada por Sumar. Sin embargo, no ha aclarado si a lo largo de la negociación para su investidura se va a producir una reunión entre algún dirigente del PSOE y el expresidente catalán Carles Puigdemont. En una comparecencia de prensa en Granada, al término de la reunión informal del Consejo Europeo, Sánchez ha reiterado que están negociando y por tanto no puede adelantar un acuerdo hasta que este no esté cerrado. "Nada está acordado hasta que todo esté acordado", ha subrayado.(Fuente: Comisión Europea)