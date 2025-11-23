Sánchez muestra su "discrepancia" con la condena al fiscal general

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha asegurado que el Ejecutivo "respeta las sentencias del Tribunal Supremo" sobre el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, pero ha manifestado su "discrepancia" con la "orientación" de este fallo. Además, al ser preguntado por la posibilidad de concederle un indulto, señala que "ahora mismo no tiene sentido" pero hay "otras instancias jurisdiccionales" que pueden pronunciarse una vez se conozca la sentencia, en referencia al Tribunal Constitucional.(Fuente: La Moncloa)