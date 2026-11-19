Tres Cantos, 19 de noviembre de 2026. El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha retado este jueves al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a pedir perdón a las víctimas de los accidentes ferroviarios de Adamuz (Córdoba) y Urda (Toledo), algo a lo que el candidato socialista a la reelección ha accedido: "Si yo tengo que pedir disculpas y perdón a las familias de las víctimas del accidente de Adamuz y de Urda, por supuesto que se lo pido. Porque es un dolor que me llevaré conmigo". (Fuente: Academia de la Televisión)