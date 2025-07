Sánchez y Pradales acuerdan el traspaso del primer bloque de la gestión de la Seguridad Social

El Lehendakari, Imanol Pradales, y el presidente del Gobierno central, Pedro Sánchez han acordado el traspaso a Euskadi de cuatro nuevas transferencias, entre ellas algunas materias del primer bloque del traspaso de la gestión de la Seguridad Social como cuatro prestaciones no contributivas -tres prestaciones familiares y el subsidio especial por nacimiento-, así como la gestión de las prestaciones económicas del seguro escolar. No obstante, no se ha completado todo el bloque al no haber acuerdo sobre la prestación por desempleo y el subsidio una vez agotado el paro.(Fuente: Moncloa)