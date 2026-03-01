Sánchez: "Rechazamos el régimen iraní, pero eso no legitima acciones unilaterales"

Barcelona, 1 de marzo de 2026. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha acudido esta noche a la 40 edición de la Gala de los Goya, que se celebran este sábado en Barcelona y ha vuelto a rechazar el ataque de Estados Unidos e Israel a Irán. "Por supuesto que todos rechazamos y repudiamos el régimen iraní. Claro que lo hacemos. Y lo hemos dicho desde el principio. Entre otras cosas, porque reprime a la sociedad iraní, y particularmente a las mujeres y a las niñas. Pero eso no legitima para hacer acciones unilaterales que vulneran a la legalidad internacional y que dejan, al final, un mundo mucho más inestable, mucho más sufrimiento para la gente", ha asegurado a su paso por la alfombra roja de los Goya acompañado de su esposa, Begoña Gómez, que el año pasado no acudió a la ceremonia. El jefe del Ejecutivo se ha preguntado para cuándo la política va a ofrecer soluciones dentro del marco de la legalidad internacional para resolver estos conflictos, estas guerras que, "en lugar de reducirse, se están multiplicando". Y ha asegurado que desde España siempre se van a defender soluciones "pacíficas" a crisis como las de Irán, Gaza o Ucrania.