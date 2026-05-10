Sánchez rinde homenaje a guardias civiles fallecidos en mitin de La Línea

Cádiz, 10 de mayo de 2026. El mitin que este domingo comparten en La Línea de la Concepción (Cádiz) el presidente del Gobierno y secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, y la secretaria general del PSOE-A y candidata a la Junta, María Jesús Montero, en el marco de la campaña electoral andaluza, ha comenzado con un minuto de silencio y palabras de condolencia por la muerte de dos guardias civiles en acto de servicio el pasado viernes en Huelva, cuando luchaban contra el narcotráfico. (Fuente: PSOE Andalucía)