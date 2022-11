Sánchez ve "claramente insuficiente" el tope al gas de Bruselas y pide "compromiso"

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha considerado "claramente insuficiente" la propuesta de la Comisión Europea para fijar un tope de 275 euros en el megavatio hora al precio de las compras de gas, y ha pedido a la Unión Europea "compromiso europeo y ambición para abordar" una solución. Sánchez afirmó que Europa "no va por el buen camino" si esa es la solución que se pretende aprobar y advirtió de que "puede tener hasta efectos perversos, no de reducción sino de aumento" de los precios. De esta manera, llamó a "actuar ya", debido a que no se puede "permitir un día" sin resolver esta situación que lleva sobre la mesa meses: "Vamos con enorme retraso"