Sanidad realiza una nueva evacuación de menores palestinos heridos y enfermos para ser atendidos en hospitales españoles. La ministra de Sanidad, Mónica García, se ha desplazado a Jordania para supervisar la evacuación médica y recibir a las familias palestinas. Se trata de una evacuación de 19 menores junto a 73 acompañantes procedentes de Gaza que saldrán desde la frontera israelí a Jordania, donde serán recibidos y atendidos por un equipo del Ministerio de Sanidad.(Fuente: Ministerio de Sanidad)