El Ministerio de Sanidad ha recordado este viernes que los casos detectados de mpox este año en España "no se han comportado de manera diferente, con otros síntomas o distinta gravedad" a los que se vienen teniendo desde 2022.Asimismo, señala que el hecho de que se haya detectado en Suecia un caso de la nueva variante de mpox "no quiere decir que esa variante no estuviera ya previamente".(Fuente: Europa Press / OMS / Télam)

