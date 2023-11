Sans (ERC) critica que Interior no tenga delante a alguien "comprometido con los derechos humanos"

La portavoz de ERC, Raquel Sans, ha criticado este lunes que al frente del Ministerio de Interior --que volverá a encabezar Fernando Grande-Marlaska-- no haya alguien "comprometido con los derechos humanos"."Creemos que el nombre que se propone no tiene esta trayectoria de compromiso con la defensa de los derechos humanos y, por tanto, es un nombre que nos chirría", ha afirmado en rueda de prensa sobre el ministro Marlaska, y también ha señalado a la ministra de Defensa, Margarita Robles, por el mismo motivo.Aún así, Sans ha expuesto que, para ERC, no importan los nombres de los ministros, sino que lo "importante es el cumplimiento de los acuerdos".Además, ha asegurado que es irrelevante la pérdida de ministerios del PSC, obteniendo uno --el de Industria con el exalcalde de Barcelona Jordi Hereu al frente-- porque "todo lo que ha servido para mejorar y defender a Catalunya ha llegado del acuerdo entre ERC y el PSOE".