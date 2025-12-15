Sanz afirma que el Centra refleja que Moreno es "garantía de estabilidad y no hay alternativa"

El consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias, Antonio Sanz, ha manifestado que el barómetro del Centra hecho público este lunes confirma que el presidente de la Junta, Juanma Moreno, es "garantía de estabilidad y moderación" y que "no hay alternativa posible" en la comunidad.En declaraciones a los medios de comunicación en Sevilla, Sanz ha recalcado que se "confirma una vez más el apoyo ciudadano a la forma de hacer política del Gobierno andaluz". "Los datos vuelven a respaldar la acción de gobierno de Juanma Moreno y significan un acicate para seguir trabajando para mejorar la vida de los andaluces", ha dicho.