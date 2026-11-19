Isla Cristina (Huelva), 19 de noviembre de 2026. El vicepresidente primero de la Junta de Andalucía y consejero de Presidencia, Sanidad y Emergencias, Antonio Sanz, ha agradecido este jueves a la Diputación Provincial de Huelva la concesión de una de las Medallas de Oro 2026 con motivo del Día de la Provincia para reconocer la labor de los "más de mil efectivos" que trabajaron este verano en el incendio de Niebla, que se inició el 6 de agosto de 2026 en el paraje Raboconejo, para "salvar vidas, evitar daños en nuestro medio natural y solventar, quizás, el incendio más difícil de la historia".