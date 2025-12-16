Sanz asegura que las mujeres del cribado con cáncer están ya "en el circuito global"

El consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz, ha asegurado este martes que las mujeres afectadas por los fallos en el cribado del cáncer de mama --2.317-- que hayan desarrollado un tumor maligno están ya "en el circuito global" y ha pedido "no clasificar ni estigmatizar". "Faltaban pruebas, se han hecho y ahora son los profesionales los que tienen toda nuestra confianza para hacer su labor".Así se ha manifestado Sanz en declaraciones a los medios con motivo de la presentación de cinco nuevos centros, servicios y unidades de referencia del Virgen del Rocío. En este acto, el consejero ha vuelto a insistir en que "siempre y desde el principio", la Junta ha mantenido que en los casos de bi-rad 3 "la evidencia científica" apunta a que un 1% de estos diagnósticos acaban en un tumor maligno.