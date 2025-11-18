Sanz critica oposición por decir "como pase algo grave en Andalucía tendremos otro caso Mazón"

El consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta, Antonio Sanz, ha realizado este martes una férrea defensa de la Agencia de Seguridad y Gestión Integral de Emergencias de Andalucía (EMA) y ha instado a que los gobiernos y formaciones dejen este ámbito "al margen del conflicto político". "Hay partidos capaces de decir que como pase algo grave en Andalucía tendremos otro 'caso Mazón'".Así lo ha expresado Sanz en la clausura del foro 'Andalucía hacia el futuro', organizado por Europa Press, que ha abordado en dos paneles sectoriales cuestiones importantes para el desarrollo de la comunidad como la innovación y el talento o el crecimiento económico y empresarial, y tras la entrega de los IV Premios 'Andalucía hacia el futuro'.