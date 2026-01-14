Sanz enmarca investigación por contratos del SAS en "estrategia electoral desesperada" del PSOE

El consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz, ha enmarcado este miércoles las diligencias previas abiertas por el Juzgado de Instrucción número 4 de Córdoba para investigar la presunta comisión de diferentes delitos en relación con contratos de compras y suministros realizados por la Plataforma Logística Sanitaria de Córdoba-Hospital Reina Universitario Sofía en la pandemia, a una "estrategia desesperada" del PSOE andaluz, que "no levanta cabeza electoralmente".