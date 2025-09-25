Sanz garantiza el compromiso de la Junta con el nuevo Hospital de Cádiz: "No hay marcha atrás"

El consejero de Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa, Antonio Sanz, ha manifestado sobre la construcción del nuevo hospital de Cádiz que "es un proyecto imparable". "El compromiso de la Junta es inquebrantable e indudable. La Junta de Andalucía lo dijo y lo va a hacer. Se comprometió y va a cumplir, no hay marcha atrás", ha añadido.En declaraciones a los periodistas, Sanz ha señalado que "ya se han dado pasos", recordando la aprobación del plan funcional que llevaría a que se construyera definitivamente el nuevo hospital para Cádiz. "El hospital que merecemos los gaditanos, la Junta de Andalucía lo dijo y lo va a hacer", ha incidido.(Fuente: Junta de Andalucía)