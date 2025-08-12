Sanz: El incendio de Jabugo (Huelva) "evoluciona favorablemente" y eleva a 240 los desalojados

El consejero de la Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa, Antonio Sanz, ha asegurado que el incendio declarado este martes en Los Romeros, en Jabugo (Huelva), "evoluciona favorablemente", aunque se mantiene por el momento la fase de emergencia en Situación Operativa 1 en previsión de cómo evoluciona, toda vez que ha señalado que se elevan a 240 las personas desalojadas.En una atención a medios, el consejero ha explicado que "la caída de uno o varios rayos, a causa de una tormenta", ha provocado "un serial de incendios", porque "no ha sido uno, sino varios en diferentes puntos del entorno de Jabugo".