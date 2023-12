El consejero de la Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa, Antonio Sanz, ha calificado este martes como "incomprensible, inaceptable" la actitud del Ministerio de Interior sobre la renovación del convenio para la Unidad de Policía Adscrita a la Junta de Andalucía por cuanto ha argumentado que "si no se firma el convenio, no se pueden sacar ofertas de empleo y, por tanto, no se pueden cubrir plazas".