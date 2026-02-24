Sanz pide al Gobierno una brigada de refuerzo contra incendios en la base Sierra de las Nieves

Istán (Málaga), 24 de febrero de 2026. El consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias, Antonio Sanz, ha destacado el impulso del Gobierno andaluz a la lucha contra los incendios a través del Plan Infoca y ha reclamado al Ejecutivo de España la posibilidad de instalar una Brigada de Refuerzos de Incendios Forestales (BRIF) en la nueva Base EMA Infoca Sierra de las Nieves, ubicada entre las localidades malagueñas de Istán y Marbella e inaugurada este martes. Sanz, que ha inaugurado este centro, ha lamentado que "hace muchos años que desde Despeñaperros para abajo no hay ninguna BRIF" y ha dicho que esta nueva infraestructura está "prácticamente justo en medio de dos parques nacionales", el de Sierra Nevada y el de Doñana, unido al Parque Nacional de Sierra de la Nieves, "con lo que la labor de la BRIF también adquiere aún más responsabilidad compartida y de interés general para el Estado y se justifica plenamente".