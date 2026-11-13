Sanz reclama una respuesta europea coordinada ante las desapariciones

Sevilla, 13 de noviembre de 2026. El vicepresidente primero y consejero de Presidencia, Sanidad y Emergencias de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz, ha participado este viernes en la Fundación Cajasol de Sevilla la II Conferencia Internacional de Personas Desaparecidas 'Por una respuesta europea', un encuentro organizado por la Fundación Europea por las Personas Desaparecidas (QSDglobal), donde ha subrayado la necesidad de sumar esfuerzos más allá de las fronteras autonómicas y nacionales para mejorar la eficacia en los dispositivos de búsqueda porque "hoy sabemos que la respuesta ante una desaparición no termina en los límites de una comunidad autónoma ni siquiera de un país".