Sanz recrimina a Espadas "el no es no" al Presupuesto de 2023 y "su oposición a la antigua"

El consejero de la Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa, Antonio Sanz, ha recriminado este viernes al PSOE y a su secretario general en Andalucía, Juan Espadas, la presentación de una enmienda a la totalidad al proyecto de Presupuestos de Andalucía para 2023 por suponer una estrategia política que ha descrito como "el no es no", por lo que ha concluido que se trata de "una oposición a la antigua, que solo trabaja para desgastar al gobierno y que no apuesta por ser útil en Andalucía".