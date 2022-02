La ONG Save the children insiste en el "trauma" que supondrá para los niños y niñas el conflicto bélico, a los que habrá que "acompañar psicológicamente durante mucho tiempo". "Es fundamental hacer una labor de acompañamiento psicológico a los niños que viven sometidos a una enorme incertidumbre de perder no solo sus vidas, sino las de sus familiares", ha asegurado el director general de Save the children en España, Andrés Conde.