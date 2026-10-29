Sector de los ascensores pone el foco en el esfuerzo realizado dos años después de la dana

Valencia, 29 de octubre de 2026. El presidente de la Asociación de Ascensores de la Comunidad Valenciana, Ascencoval, Emilio Carbonell, ha puesto el foco en el inmenso volumen de aparatos que quedaron destrozados por las inundaciones y en el esfuerzo que ha hecho el sector para poder dar respuesta. "Han sido dos años de muchos frentes: el primer impacto, realizar presupuestos, la búsqueda de la financiación, búsqueda de técnicos, poner de acuerdo a las comunidades, la toma de decisión de aceptar los presupuestos, ver cómo se podía afrontar con la Administración, establecer las prioridades...", enumera. Carbonell declara que ahora "más o menos todo ha vuelto a la normalidad", aunque, "evidentemente, sigue habiendo circunstancias y personas que no puedan acceder a sus viviendas". Este portavoz expone que son "circunstancias aisladas que pueden deberse a múltiples problemas y que se irán resolviendo tan pronto se pueda".