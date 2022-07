El sector de la cerveza se recupera, pero no confía en alcanzar los niveles pre-pandemia

El sector de la cerveza experimentó un ligero crecimiento en 2021, pero se sitúa aún lejos de alcanzas los niveles de 2019. Así lo desvela el Informe Socioeconómico del Sector de la Cerveza en España en 2021, publicado por Cerveceros de España y el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. El consumo per cápita no varió con respecto al 2020, con 50 litros anuales, lo que sitúa a nuestro país por debajo de otros de la Unión Europea, respondiendo al estilo de consumo mediterráneo, moderado y acompañado de otros alimentos que nos caracteriza. En cuanto a las exportaciones, continuaron la tendencia alcista de la última década. La reactivación del turismo y la hostelería en 2022 no va a implicar una recuperación total del sector debido a la incertidumbre derivada por el contexto actual. Aun así, la cerveza continúa manteniéndose como la bebida más popular y transversal ya que, el 83% de los españoles mayores de edad admite consumirla de manera ocasional o habitual independientemente de su rango social, económico o su sexo.

