El sector de los complementos alimenticios crece un 36,8% en España entre 2020 y 2024

Madrid, 13 de noviembre de 2026. AFEPADI y el Consejo General de Economistas de España han presentado el primer estudio económico sobre el sector de los complementos alimenticios en España, en el marco de una jornada inaugurada por la presidenta de AFEPADI, Mónica Gispert. El informe ofrece por primera vez una radiografía económica del sector y constata su crecimiento en los últimos años, con un aumento de la cifra de negocios de 36,8% entre 2020 y 2024. El análisis también pone de relieve la evolución de la facturación y distribución, así como la contribución del sector al empleo. En el ámbito internacional, España ha ganado posiciones como país exportador, pasando del puesto 15 al 11. En cuanto a los hábitos de consumo, siete de cada diez adultos habrían consumido complementos alimenticios durante el último año. El estudio identifica también retos como la innovación y la dependencia exterior en el suministro de vitaminas y extractos vegetales. Ante este escenario, AFEPADI reivindica el potencial económico del sector y apuesta por reforzar su competitividad, capacidad innovadora y proyección internacional.