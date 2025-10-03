El sector lácteo promueve un movimiento social para animar a los jóvenes a quedarse en el campo

Animar a los jóvenes a quedarse en el campo. Y reactivar el consumo de alimentos lácteos de origen nacional para fomentar con ello el relevo generacional. Con este objetivo la Organización Interprofesional Láctea (InLac) sigue apostando por la innovadora campaña "Te lo agradece", con la creación de una interesante novedad: un movimiento social generacional. Jóvenes ganaderos que han decidido quedarse en el campo, para crear empleo y riqueza, se han unido también a este movimiento para contar su experiencia en primera persona.De esta forma quieren destacar la diversidad de trabajos disponibles en el campo, creando conciencia de las oportunidades laborales que existen en el sector agrícola y rural. El sector también quiere implicar a los consumidores para que se sumen a este nuevo movimiento social en favor de los jóvenes y del medio rural, apostando por adquirir alimentos lácteos de origen nacional como leche, queso o yogur.