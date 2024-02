El segundo Experience Center de climatización aterriza en Málaga

El segundo Experience Center de Climatización AireXperience by Daikin ha aterrizado en Málaga para para acercar la aerotermia al usuario final de una forma interactiva. Un espacio inmersivo diseñado para sumergir a los visitantes en el futuro de la climatización. Una experiencia que permite evidenciar cómo el sector de la climatización está experimentando una transformación significativa, ya que la sostenibilidad y la eficiencia energética encabezan la lista de prioridades.A través de este espacio interactivo, los ciudadanos podrán conocer las últimas tendencias en Aerotermia, energía renovable que permite la climatización, tanto en frío como en calor, a través de equipos de pared, suelo radiante o refrescante. La aerotermia también es capaz de producir agua caliente sanitaria y todo ello de una forma muy eficiente y económica.La tecnología japonesa de Daikin no solo garantiza una climatización inteligente, sino que lo hace de manera sostenible, destacando por su máxima eficiencia energética.Por último, AireXperience By Daikin puede disfrutarse también de manera virtual, gracias a la reproducción de este espacio en el Metaverso, derribando las barreras del espacio físico, con el objetivo de acercar las mejores soluciones de climatización al usuario, independientemente de dónde se encuentre.

