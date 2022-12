El semáforo ornamental de Chiquito de la Calzada felicita la Navidad, con villancico incluido

El semáforo ornamental en homenaje a Chiquito de la Calzada, que desde el pasado mes de julio permanece instalado en la barriada de Echeverría de Huelin, ha sido modificado para felicitar la Navidad a los viandantes que decidan pasearse por Málaga en estas fechas. Así, y gracias a una modificación de la placa de sonido y de la imagen, se puede ver a Chiquito con el traje de Papá Noel regalándonos su particular versión del villancico 'Los peces en el río', que combina con sus 'fistro', 'pecador', 'no puedor' o 'te da cuen'. La voz del humorista nos desea también un 'Feliz Año Nuevo a todos. No pelearse, por favor, que todo se arreglará, que está la cosa muy mala'.