Sémper apela a votar al PP al margen del "eje izquierda-derecha"

El vicesecretario general de Cultura y Sociedad Abierta del Partido Popular, Borja Sémper, ha apelado este martes en Málaga a los ciudadanos plantearse el voto a su partido en las elecciones a las Cortes Generales de 23 de julio, de manera que "incluso siendo de izquierdas, ciudadanos que no son del PP" contemplen que las opciones para elegir "transcienden del eje izquierda-derecha" y que la premisa al escoger la papeleta sea que "la gobernabilidad no esté en manos de ERC y Bildu", partidos de los que ha dicho que "son formaciones que no quieren lo mejor para España".