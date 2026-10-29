Sin servicio de ascensor dos años después de la dana: "Se vive como se puede"

Benetússer (Valencia), 29 de octubre de 2026. Dos años después de la dana de octubre de 2024, el ascensor de una finca de la localidad valenciana de Benetússer sigue reflejando los estragos que el agua provocó en los hogares de miles de personas. Esta comunidad se encuentra en lista de espera para cambiar la cabina del artefacto, que conserva el mismo espejo, aún con manchas, y que no ha podido recuperar al cien por cien el servicio en todo este tiempo. María Josefa tiene 84 años y cuenta cómo influye esta situación en su día a día: "Si la bolsa (de la compra) es grande o tengo dos, dejo una abajo y subo una. Y el carro igual. Tengo que sacar las cosas del carro y luego subirlas". La vecina subraya que el ascensor "hace muchísima falta". "Hemos estado un año y medio sin que el ascensor estuviera arreglado y luego volvió a llover, y se estropeó otra vez. Y esto es el pan nuestro de cada día. Se vive como puedes porque tienes que subir y bajar y tienes que seguir con tu vida", ha comentado otra de las vecinas afectadas.