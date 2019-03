La cantante Shakira ha defendido este miércoles ante el Juzgado de lo Mercantil número 12 de Madrid la "completa originalidad" de su conocido tema 'La Bicicleta' y ha asegurado que antes de cantarla no sabía nada del cubano Livam Castellano, el compositor que le acusa de plagiar 'Yo te quiero tanto', una canción que ha asegurado que "no tiene nada que ver ni en melodía no en música ni en temática con la archiconocida 'La Bicicleta'.