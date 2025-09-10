‘Esta sí, esta no’ de Chimo Bayo en una campaña para elegir bien el atún

¿Les suena esta canción? El éxito de Chimo Bayo vuelve a sonar. La marca Calvo ha recuperado la famosa canción que triunfó en la década de los noventa para su última campaña, para recordar la importancia de elegir bien. En este caso, Calvo invita a fomentar una elección consciente y de calidad en un mercado lleno de opciones. La marca ha querido recurrir a un tema muy popular que todo el mundo recuerda. Para llegar al público más joven que no conoce la canción, Calvo ha apostado por los formatos digitales y estéticamente por un spot donde el humor y los memes tienen el protagonismo. El objetivo es invitar a los consumidores a tomar decisiones informadas, basadas en la calidad. El eje creativo de la campaña gira en torno al famoso estribillo 'Esta sí, esta no' de Chimo Bayo, convertido ahora en un jingle con ritmo noventero que rinde homenaje a los orígenes de 'Sacatún', la melodía que desde hace años identifica a la marca.