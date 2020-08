El director del CCAES, Fernando Simón, ha alertado de que "sigue habiendo transmisión y cada día tenemos más", si bien ha explicado que las características de los casos son diferentes, porque la edad media de los afectados ha bajado a los 35 años y no hay sobrecarga en el sistema hospitalario, pero ha insistido en que "a medida que aumente la transmisión" subirá el número de hospitalizados. “Que la gente no se confunda, las cosas no van bien, cada día tenemos más transmisión”, ha alertado.