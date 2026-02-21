Sindicato Barrio Hortaleza destaca la importancia de las "redes de apoyo" contra la violencia

Madrid, 21 de febrero de 2026. Vecinos de Hortaleza se han concentrado este sábado en el Parque Alfredo Kraus para condenar el asesinato último machista en Madrid, el primero en lo que va de 2026, cuya víctima era residente de este distrito de la capital. Alba de Vicente, miembro del sindicato de Barrio Hortaleza, ha explicado que "las redes de apoyo como la que nosotros tenemos en los barrios son fundamentales para ir erradicando también este problema de raíz". "Entendemos que las instituciones y el Estado jamás van a poder proteger a todas las mujeres. Puede reducirse el número, pero jamás van a estar realmente protegidas", ha señalado.