Sindicato de Inquilinas rechaza incentivos fiscales a caseros ante nuevas medidas de Sánchez

El problema de la vivienda continúa marcando la actualidad política y social como una de las mayores preocupaciones de la ciudadanía, sobre todo entre la gente joven. Desde el Sindicato de Inquilinas, han valorado positivamente algunas de las nuevas medidas anunciadas este lunes por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, como la regulación contra el fraude en los alquileres de temporada y una limitación al abuso del alquiler por habitaciones, pero rechazan los incentivo fiscales a propietarios que no suban el precio del alquiler cuando se renueven los contratos. (Fuente: Europa Press/La Moncloa)