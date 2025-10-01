Sindicatos anuncian "acciones contundentes" si Sanidad y CCAA no negocian el estatuto marco

Las organizaciones sindicales presentes en el Ámbito de Negociación (SATSE-FSES, FSS-CCOO, UGT, CSIF y CIG-Saúde) han amenazado este miércoles con "acciones contundentes" si el Ministerio de Sanidad y las comunidades autónomas deciden cerrar la negociación del Estatuto Marco, todo ello durante una multitudinaria concentración frente a la sede del propio Ministerio. "No tenemos fecha de convocatoria de huelga, pero sí que vamos a esperar a ver qué pasa en la reunión de mañana. Si mañana deciden cerrar la negociación, nosotros vamos a dar una respuesta continuante", ha declarado a los medios de comunicación el secretario nacional de CIG-Saúde, Manuel González Moreira, en referencia al encuentro del Foro Marco entre Sanidad y las Comunidades Autónomas.